小港機場1月出入境旅客多一成 春節高峰採取因應措施

〔記者洪臣宏／高雄報導〕春節連續假期將屆，高雄國際機場已開始出現洶湧出國人潮，高雄國際航空站指出，1月出入境人數已經增加一成，即將進入春節旅運巔峰，為此已採取因應措施，減少排隊時間，同時希望旅客能再提前半小時報到。

1月24日寒假開始，航空站指出，1月份小港機場出入境旅客約2萬1千人次，比平常1萬7千人次，多了約一成。今年寒假較長，預料春節連假期將帶來高峰。

為此，航空站協調航空公司提早作業時間，目前長榮已將最早開櫃時間提前到清晨4時30分，國泰則提前到4時40分，華航維持5時。

廣告 廣告

針對排隊人龍，航空站表示，目前增加尖峰時刻國際線第二排隊區，排隊人潮秩序已有改善。航空站說明，尖峰時刻有兩個時段，分別為上午6時30分至8時30分，上午11時至下午1時。航空站也委請航空公司通知旅行社，旅客報到時間從2小時，提前到2.5小時。

寒假首日高雄小港機場即湧現出國人潮，當天卻因航空公司全球劃位系統異常，導致全國多個機場報到作業大亂，許多航空公司多個航班因此延誤。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國旅春節平均訂房率僅約43％ TOP3縣市近6成

台南鯤鯓龍山寺轉運金擲筊賽春節登場 首獎30萬現金不必還

全台冷吱吱！今晚到明晨10度以下 春節前1週天氣1次看

八卦山「雪景」新秘境！彰化市福田園區李花大爆發

