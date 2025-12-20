小港煙霧瀰漫 醉男涉放發煙筒

高雄市小港區二十日凌晨有人發現路邊有不明煙霧，經查為漁船發煙筒，警方已通知涉案徐男說明，依《社維法》送辦。（小港警分局提供，中央社）

本報綜合報導

高雄市小港區二十日凌晨有人以漁船訊號發煙筒製造大量煙霧，警方獲報後查處，已通知涉案徐男說明，依《社會秩序維護法》送辦。

北捷十九日發生隨機攻擊事件，事後有人在網路貼文恐嚇「下個目標是高雄車站」。市長陳其邁一早到高雄車站巡視表示，目前掌握多個ＩＰ全力追查，台鐵、高鐵、捷運等將加強警戒。

有民眾凌晨行經小港高松路與營口路時，發現煙霧瀰漫且聞到塑膠味，在網路留言小港被放陷阱了。小港警分局凌晨一時許獲報後，立即派員前往查處，發現空地有兩罐已燃燒完漁船救難用浮煙訊號發煙筒。經擴大調閱監視器，發現涉案三十六歲徐男經過現場後即有大量煙霧，但因徐男醉酒暫時無法製作筆錄。警方二十日通知到案說明，依違反《社維法》送辦裁處。

另針對北捷攻擊事件凶嫌的哥哥在高雄工作。陳其邁表示，十九日已完成查訪，因為犯案人哥哥的工作地在高雄；根據他的兄長表示，家裡跟嫌犯已有五年沒有聯絡，不清楚嫌犯現行居住地以及活動狀況，相關查訪資料已彙整交給台北市警局與警政署。