小港醫健康共榮成果 發表

平均年齡超過七十五歲的長輩，能有多大的爆發力？高雄市立小港醫院昨（廿）日舉辦「一一四年港動八寶‧健康共榮成果發表會」，現場宛如一場大型的社區嘉年華；來自鳳山、林園、小港、前鎮區的八個C級巷弄長照站，組成了活力滿點的「千歲團」，輪番上台大秀才藝。這場盛會不僅象徵著小港醫院深耕社區的豐碩成果，更是將「國家長照政策」落實為「在地幸福日常」的完美實踐。

這次活動主題定為「港動八寶」，寓意著這八個C級巷弄長照站如同散落在南高雄的八顆珍貴明珠，透過小港醫院的細心串聯，織就成一張緊密的社區照顧網；為了肯定長輩們一年來的努力，小港醫院特別設計了別出心裁的活動，現場林岱樺立法委員、小港衛生所蔡智仁所長、小港區港興里歐慧玲里長、小港區鳳興里洪富賢里長、小港區坪頂里梁憲宗里長、小港國中鄭元順校長共同見證阿公阿嬤在台上自信的眼神與台下燦爛的笑容。

廣告 廣告

當日活動現場氣氛熱烈，長輩們為了這次的發表會卯足全力。來自小港區港興里的「樂齡舞動」展現了不輸年輕人的舞步；而全場最吸睛的「嬌點」，莫過於來自大林蒲C級巷弄長照站、高齡九十二歲的黃楊秀霞阿嬤，她頭戴俏皮的聖誕麋鹿髮箍，驕傲地展示自己親手製作的工藝品，阿嬤在據點裡不僅跟著大家一起做「樂齡打擊樂」訓練節奏感，更透過精細的手作課程鍛鍊手眼協調，完美詮釋了什麼是「活到老、動到老、玩到老」的樂齡精神。

小港醫院吳政毅副院長表示，我國對長照C級巷弄長照站的期勉，不僅止於「照顧」，更在於「預防」與「賦能」；衛生福利部積極推動「在地老化」與「活躍老化」政策，希望長輩能在熟悉的社區中，獲得連續性的照顧，因此，小港醫院讓長輩從家中走出來，這不僅有效降低了孤獨感與憂鬱風險，更透過社交互動與體能訓練，達到了延緩失能的目標。

展望未來，小港醫院將持續發揮各種醫療專業優勢，將「長照醫養整合中心」的功能極大化，透過ICOPE（長者功能評估）量表，早期發現長輩的健康異常，另外也會針對長輩最需要的「肌力強化」與「營養攝取」導入模組化課程，希望能做到「在地安老、幸福共榮」的美好藍圖。