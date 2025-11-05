小港醫院可望7年後升格 南高雄急救醫療量能再升級
〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市衛生局今(5)日召開記者會，宣布啟動市立小港醫院邁向重度級急救責任醫院，預計2032年通過評定，局長黃志中強調市府積極推動南高雄急救醫療體系升級，強化區域急重症醫療量能。
局長黃志中表示，小港醫院急診就診人次為全市第4高，僅次於高雄長庚、高雄榮總、高雄醫大附設醫院等三家醫學中心，由於重傷患者就診人次持續成長，另有屏東轉診到小港醫院患者，尤其空海港都在南高雄。
此外，小港、林園區又鄰近石化和港區工業區，突發災害與急重症風險高，市府推動小港醫院升級，將優先強化心血管、腦中風、新生兒及高危險妊娠、外傷等急重症醫療能力，加護病床數增加55床，預計2032年通過評定升格為「重度級急救責任醫院」。
消防局主秘劉一娟也到場參與，她表示，醫院急診量能升級後，將成為南高雄區急救樞紐，結合消防局救護系統，建立院前與院後無縫接軌的急救流程，強化重大災害及多傷患事件的緊急應變與後送能量，打造更堅實的城市防災醫療體系。
衛生局強調，小港醫院急重症處置能力升級後，可於24小時全天候對急重症患者及時進行緊急醫療處置，同時市立鳳山、民生及大同等市立醫院也持續提升及強化急診量能，形成完善的急救醫療網絡，落實市立醫院公益責任，落實醫療平權及可近性，實現「南北平衡、全民健康」的城市願景。
