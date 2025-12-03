小港醫院攜手紅毛港朝天宮推出「醫院 × 廟宇」聯名平安符，迎接白沙屯媽祖抵達高雄祈福。 （記者王正平攝）

記者王正平／高雄報導

白沙屯媽祖訂五日提前抵達高雄前鎮漁港遶境，並於當晚駐駕紅毛港朝天宮，為在地民眾帶來一年一度的重要祝福；今年在紅毛港朝天宮主委蘇發成及多方奔走促成下，高雄市立小港醫院與紅毛港朝天宮共同合作由「醫院與廟宇攜手合作」的聯名平安符正式誕生。

這款平安符不僅是宗教文化與醫療的跨界合作，更承載了「守護健康和保佑平安」的雙重意義，小港醫院於三日將平安符贈予廟方，象徵媽祖保佑、醫院守護，化彼此的祝福為力量，守護每一位高雄市民。

小港醫院洪志興院長指出，紅毛港朝天宮深耕在地，長期以來庇佑漁民與在地居民，被視為「海上與生活的靠山」；而醫院作為南高雄重要的急重症照護中心，同樣肩負守護生命安全的使命。因此，本次與紅毛港朝天宮聯手打造平安符，象徵雙方共同的價值「讓每個人都能平安、順遂、健康。」

紅毛港朝天宮主委蘇發成指出，地方居民高度依賴媽祖信仰，而小港醫院是南高雄最重要的醫療依靠，此次攜手合作推出聯名平安符，讓信仰與醫療互相加持，更象徵地方團結的力量。

此次的平安符不只是紀念品，更是文化與健康結合的象徵。醫院一直強調「在地連結」與「友善服務」，希望透過平安符讓大家在辛苦過程中，能獲得信仰的力量、心理的安定，以及來自醫療團隊的溫暖陪伴。