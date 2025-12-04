小港醫院攜手紅毛港朝天宮推聯名平安符 迎接白沙屯媽祖

曾在全國掀起「粉紅炫風」的白沙屯媽祖鑾轎，將再整裝南下高雄3天，預定明（5）日抵達前鎮漁港遶境，並於當晚駐駕紅毛港朝天宮，為在地民眾帶來一年一度的重要祝福。高雄市立小港醫院與紅毛港朝天宮別開生面推出「醫院x廟宇」的聯名平安符。

圖說：小港醫院與紅毛港朝天宮合推象徵「守護健康和保佑平安」雙重意義的平安符。圖片來源／小港醫院提供

小港醫院院長洪志興昨（3）日將平安符贈予廟方，象徵「媽祖保佑、醫院守護」。洪志興表示，這款平安符不僅是宗教文化與醫療的跨界合作，更承載了「守護健康和保佑平安」的雙重意義，希望藉此讓大家在辛苦過程中，能獲得信仰的力量、心理的安定，以及來自醫療團隊的溫暖陪伴。

圖說：小港醫院發揮創意，推出平安符，象徵守護民眾健康意義。圖片來源／小港醫院提供

紅毛港朝天宮主委蘇發成指出，地方居民高度依賴媽祖信仰，而小港醫院是南高雄最重要的醫療依靠，此次攜手合作推出聯名平安符，讓信仰與醫療互相加持，更象徵地方團結的力量。

