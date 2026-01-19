小港醫院攜手華山基金會18週年茶會 響應愛心年菜勸募

農曆春節將至，為讓獨居長輩感受年節溫暖，高雄市立小港醫院今年持續號召全院醫護同仁響應華山基金會「愛心年菜」勸募活動；自一月一日活動開跑以來，短短不到三週，獲得全院同仁熱烈響應，截至今日已募集二百八十一份年菜，善款總額達二十八萬一千元，以實際行動為弱勢長輩加菜！(見圖)

在歲末送暖之際，華山基金會小港天使站也選定今(十九)日上午於小港醫院急重症醫療大樓舉辦「建站十八週年感恩茶會」，小港醫院李永進副院長與小港區公所社會課郭凡嫻課長、高師大附中醫療服務社及星火志工社的青年學子們，一同陪伴長輩進行「綠意暖心手作」園藝治療，將募集來的愛心轉化為陪伴的力量，場面溫馨感人。

小港醫院秉持著在地服務與在地照顧的理念，與華山基金會一起共同關懷守護社區弱勢長輩，從原本只是單純的協助愛心年菜勸募到一○七年開始啟動由醫護人員組成I Care社區關懷訪視團隊到宅訪視迄今已有九年。

李永進副院長表示，I Care社區關懷訪最棒的是走入社區，讓同仁發自內心感受民眾需求；透過I Care團隊提供的用藥安全諮詢、營養飲食建議及輔具轉介，讓獨居長輩在寒冬中，除了享用暖熱的年菜，更能感受到來自醫療人員的專業守護。

李永進強調，華山基金會今年十八歲正值青春年華，小港醫院則邁入二十七歲正值壯年，雙方的合作是醫療專業與生活關懷的互補；該活動結合「園藝操作」與「青銀共創」概念，藉由長輩與學生分組互動，透過觸摸泥土、辨識香草植物，達到生理復健與認知訓練的雙重效果，有效降低了長輩的孤獨感，提升自信心。

華山基金會於高雄地區服務約三千四百位三失(失依、失能、失智)長輩，提供關懷訪視、陪同就醫、物資協助及年節關懷等免費到宅服務，並不定期舉辦社區活動，促進長輩社會參與；展望未來，小港醫院將與華山基金會持續緊密合作，雙方持續照顧弱勢長輩，透過醫院的醫療資源與基金會的在地深耕，讓這份愛心不僅止於節慶，而是成為日常的溫暖陪伴。