小港醫院榮膺第26屆NHQA「特優機構獎」，展現港醫卓越的品質管理實力。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

高雄市立小港醫院連續12年不間斷挑戰國家級醫療品質競賽，迄今累計榮獲近90項品質殊榮；今年，港醫再度摘下NHQA國家醫療品質獎最高榮譽「特優機構獎」；院長洪志興表示，再度榮獲全台非醫學中心組最高榮譽，展現出卓越的品質管理實力，這份榮耀屬於全體同仁，是大家多年來堅持「以病人為中心」並落實品質文化的共同成果。

洪志興院長強調，院內每年透過內部醫療品質活動、專案改善輔導及參與外部競賽等措施，精心培育各單位種子團隊，遴選出優秀的實證種子，將品質手法、發掘問題之風氣深入各單位，凝聚跨單位、跨團隊之共識，藉以營造全院動員文化。

廣告 廣告

多年來，小港醫院也配合醫策會推廣「醫療團隊資源管理」，並運用TRM及擬真教學，設計模擬臨床情境的教學計畫，藉由高階擬真假人搭配病房訓練，網羅院內菁英進行指導，積極培訓各單位種子成員，透過模擬過程，學習處理技巧，熟悉處置流程，並給予適當臨床判斷與處置，確保病人都能得到最佳照護。

洪志興指出，小港醫院今年再度獲獎，主要歸功於院內多項具備前瞻性與臨床實務價值的改善計畫，充分展現「永續、智能、友善」的三大核心主軸；未來將持續與醫策會並肩前行，為民眾提供最卓越的醫療服務，共同邁向「永續、智慧、友善」的智慧醫院願景。