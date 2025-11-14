小港醫27週年 深耕在地落實永續醫療

高雄市立小港醫院昨（十四）日舉辦「永續x智能x友善，共創i港醫」二十七週年院慶，邀請中央健康保險署高屏業務組、在地立法委員、議員、里長、中鋼、學校、地方企業與高醫醫療體系到場祝賀，院長洪志興除感謝過去一年各界對院方的支持與鼓勵，也期勉同仁持續以「永續×智能×友善」為核心價值，落實高醫體系的願景與使命，讓醫院在穩健經營中持續創新，展現公立醫院在地深耕的力量。

財團法人私立高雄醫學大學董事會陳建志董事長表示，高醫體系以Internationalization（國際化）與Social Impact（社會影響力）為願景，高醫醫療體系的發展不僅在於硬體建設的成長，更在於如何以國際視野推動醫療進步，並以實際行動回饋社會、影響社區；高雄市立小港醫院正是將此理念發展的重要場域，期盼透過專業的咀嚼吞嚥照護推向國際舞台，在地深耕中落實永續醫療的精神，實現「需求在哪裡，高醫就在那裡」的使命，展現高醫體系兼具在地關懷與國際能見度的價值。

高雄醫學大學余明隆校長指出，學校今年以「One KMU」為核心倡議，象徵整合、同心與共創的精神，展現高醫大作為知識與價值共同體的凝聚力與前瞻視野；小港醫院承襲學校「醫療實踐」的精神，不僅在臨床醫療領域展現創新能量，也在永續發展等面向持續突破，讓台灣看到小港醫院的永續競爭力。小港醫院洪志興院長提到，今年是醫院完成多項任務的一年，不僅順利完成總床數之履約，各項建設與升級成果亦陸續展現，大幅提升急重症與慢性病照護量能；院內同時全面翻新日間病房、健康管理中心以及門診空間改善工程，提供病人更舒適、友善的就醫環境。

高雄市立小港醫院今年九月順利完成醫院評鑑，目前正積極邁向「重度級急救責任醫院」，預計於一二一年通過重度級急救責任醫院評鑑，全面強化區域急重症醫療量能，守護南高雄民眾生命健康，期盼醫院持續以智慧創新引領服務，以永續ESG影響社會，成為南高雄民眾最信賴的健康守護者。