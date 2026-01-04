小港陣頭遶境大亂鬥！ 推擠變20多人打群架

高雄小港大坪頂一間宮廟舉辦遶境活動，陣頭行進間卻發生推擠，導致上演全武行！（圖／翻攝自社會事新聞影音）





遶境變成大亂鬥！高雄小港大坪頂一間宮廟舉辦遶境活動，陣頭行進間卻發生推擠，導致上演全武行！20多人打成一團，信眾看到趕緊將兩方拉開，警方後來到場，將兩名帶頭打架男子帶回，依照社維法辦，廟方人員說雙方都認識十多年了，一開始是在玩，玩到有點過火，其他人以為在打架加入幫忙，才變成打群架。

陣頭休息時間，人員依序要進餐廳，突然間，穿橘衣的男子打了黑衣男的頭，雙方拉扯，後方也開始打起來。陣頭人員：「好了嗎。」

兩派人馬20多人打到全擠成一團，有信眾趕緊過去勸架，雙方不聽，後來是強行把兩方拉開。信眾：「不要亂，不要亂，放手放手，分開分開。」

警方在打完後才到場，一群信眾早就已經圍觀，擋住道路。員警vs．信眾：「借過，有人在打架，他們已經打了好幾分鐘。」

看到員警，陣頭人員趕緊說是自己人在玩，不是打架。打架陣頭人員：「我們自己人，我們自己人，我們在說事情，沒事沒事沒事。」

廟方人員：「那是他們都認識，他們都認識認識就在玩，玩到起口角有推一下，他沒有打架沒有什麼武器，沒有什麼受傷啦，打架的問題沒有，他們自己有認識，就玩到過火激烈一些，旁邊的人以為是在打架也跟著拉扯，但是不是這樣。」

不過警方還是將兩名率先打架男子帶回，依照社維法互相鬥毆裁處，這群陣頭是3號參加小港大坪頂，一間宮廟辦的遶境活動，晚上9點半，在餐廳停車場內神轎和信眾休息的地點，陣頭人員推擠引發口角，後來變成打群架，雖然沒有人員受傷，但祈求平安遶境變成打架，最後還被帶到警局，影響活動也始料未及。

