小港高中勇奪ASEP白金與雙金

小港高中與日本大阪府立東高等學校、印尼SMA Labschool Cibubur組成跨國聯隊，參與由高市府教育局主辦的「亞洲學生交流計畫（ASEP）」，以針對公共廁所衛生痛點，研發出可偵測氨氣與硫化氫的智慧感應系統，勇奪大會最高榮譽白金獎一面與金獎兩面，展現在跨文化合作、永續思辨與科技應用上的扎實實力。（見圖）

在該賽事中小港高中與印尼姊妹校組成的兩支聯隊包辦了白金與金獎，其作品兼具科技實用性與人本關懷。其中榮獲白金獎的「SaniSense」團隊針對公共廁所衛生痛點，研發出可偵測氨氣與硫化氫的智慧感應系統，當異味濃度過高時，系統除在螢幕示警外，更會同步自動釋放消毒與除臭噴霧，該項研究相當受到好評。

另一獲金獎的「ReOilve」團隊則聚焦廢食用油（UCO）污染問題，設計出結合感測器的回收站以即時監測油量，並推廣將廢油再製成環保手工皂，讓循環經濟真正走進日常。

另小港高中與日本大阪府立東高等學校合作的提案亦拿下金獎，團隊針對台日雙方皆面臨的垃圾分類困境，設計出結合感測器與智慧感應卡的「智慧型垃圾桶」；民眾只需正確投入垃圾，即可在交通卡上累積點數並兌換超商商品，透過實質誘因有效提升大眾參與資源回收的意願。

小港高中校長薛鈺勤表示，這次囊括白金與雙金佳績，不僅是學生創意與努力的成果，更是跨國團隊克服語言隔閡、學習傾聽與分工的最佳見證。