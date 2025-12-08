小澤慢走! 中山佳能總裁回日 3百中員工送行 班機延18分鐘 網 : 日企出走中將受重擊

日本影像設備生產商佳能也於 11 月底關閉位於廣東的印表機工廠，並對受影響的數千名員工提供補償與就業幫助。圖為佳能公司的中國銷售總裁小澤秀樹。 圖：翻攝自 @yibingsg X 帳號

[Newtalk新聞] 隨著中國經濟不斷下行以及國內民族主義情緒持續升溫，越來越多外資企業選擇撤出中國市場、停止與中國企業的合作，相關現象也進一步惡化了中國的就業形勢。日本汽車企業本田與影像設備生產公司佳能近期先後宣布縮減中國工廠規模，許多網友也針對日企陸續撤離中國的現象進行分析，認為相關情形將可能對中國的經濟造成巨大衝擊。

X 推主「墓碑科技」發布推文指出，本田近期宣布關閉位於廣州、武漢的燃油車工廠，並展開大規模裁員，試圖透過縮減產能的方式，推動朝向電動車領域的轉型。「墓碑科技」認為，導致本田決定縮減產能的原因，除了中國燃油車市場逐漸萎縮外，還和中國官方與民眾對日本企業的排擠、打壓有關。

日本汽車生產商本田近期陸續關閉了中國國內的燃油車生產工廠，有網友分析認為，相關舉措可能對中國汽車產業帶來巨大的衝擊。 圖：達志影像/路透社(資料照)

「墓碑科技」表示，中國以市場為籌碼，強制要求本田進行技術轉讓，甚至巧立各種名目限制採購，將原本做為中國汽車供應鏈核心的本田「一步步往外推」。「墓碑科技」強調，本田掌握著重要的引擎控制技術與 CVT 無級變速技術，一旦本田完全撤出中國，中國汽車企業就無法再將相關技術投入汽車生產。

另一方面，本田的離開也可能帶動其他合作廠商撤離，包含負責供應零件的電裝 ( Denso ) 以及技術合作的愛信精機 ( Aisin Seiki ) 都可能跟隨本田逐步削減與中國的合作，進而導致中國汽車工業受限。與此同時，本田關閉汽車工廠的舉動，可能導致上萬名中國人失業，「如果算上整個產業鏈，可能有數十萬家庭的生計受到影響」。「墓碑科技」總結稱，如果本田決定進一步縮減在中國的布局，很可能對中國經濟帶來難以想像的衝擊。

中山佳能工廠關閉。 圖 : 翻攝自中山佳能官網

與此同時，X 推主「Fairice」也分享了日本佳能公司於 11 月底關閉中國廣東省中山市印表機工廠，準備將經營重心轉向醫療影像、半導體設備等業務的消息。由於關閉印表機工廠將導致 1,400 名中國員工面臨失業，佳能決定向所有被影響的員工提供經濟補償與就業幫助，許多佳能員工也對總公司提供的協助表示支持。

「Fairice」表示，在工廠關閉後，佳能公司的中國銷售總裁小澤秀樹準備低調離開中國，但有超過 300 位佳能員工衝進機場，為小澤秀樹送行，並感謝佳能對失業員工提供的協助。由於送行員工數量過多，小澤秀樹原本計畫搭乘的班機誤點 18 分鐘。

上海養樂多工廠也宣布關廠。 圖 : 翻攝自巨潮WAVE