「小火快逃 濃煙關門」 火場生存術救了彰化這社區17人
彰化市區內一處公寓發生火災，住戶因遵循「小火快逃、濃煙關門」的火場生存術而成功自救。起火點在一樓出入口，17名住戶無法逃生，聽從消防隊員指示，緊閉門窗阻擋濃煙侵入，使得在煙囪效應影響下的二至五樓住戶僅受到輕微嗆傷。火災過後，樓梯間留下濃重煙痕，但關門的住戶家中相對乾淨，充分證明了正確的火災應變知識能有效保護生命安全。
火災撲滅後，天亮了，彰化這處社區住戶陸續返回家中。雖然樓梯間布滿濃煙殘留的黑色痕跡，但住戶家中相對乾淨。原來居民在火災初期雖打算開門逃生，但聽從趕來的消防隊員大聲提醒「關門、關窗、待在屋內等救援」的指示，立即關閉門窗，成功將濃煙阻擋在外，等待火勢撲滅後安全脫困。
五樓的一位住戶表示，當他打開門準備逃生時，發現門外全是煙，於是立即關門並躲在房間裡約半小時。二樓住戶也分享了類似經驗，他注意到客廳火災警報器響起，原本想開門逃生，但察覺有煙竄進來後，先摸了門把確認不燙後，發現開門時煙立即湧入，便決定關門待在室內。消防人員到場後持續提醒居民關閉房門和窗戶，以阻擋濃煙擴散。
這場火災起火點位於一樓出入口，由於煙囪效應，濃煙迅速上升影響了二至五樓的所有住戶。消防署一直宣導的「小火快逃、濃煙關門」原則在此次事件中得到了實證。消防單位曾進行實驗，展示當客廳垃圾桶雜物燃燒時，短短幾分鐘內火勢全面蔓延且濃煙急速擴散，但關上門的房間能有效阻擋濃煙侵入，而未關門的房間則很快被濃煙填滿。實驗超過5分鐘後，火被撲滅，兩間房間已呈現明顯差異。
彰化市區這場火警中，17名住戶因為正確運用「濃煙關門」的火場生存術，成功自保並等待消防人員救援，最終只有輕微嗆傷。這再次證明了火災應變知識的重要性，以及正確行動能夠在危急時刻救人一命。
