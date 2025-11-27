小火突「唰」地蔓延開！香港居民：很多人不知自己家著火

香港新界大埔宏福苑26日發生重大火災。（圖／路透社）





香港新界大埔宏福苑26日發生重大火災，造成嚴重傷亡。災後有目擊民眾指出，火勢初期並未引起住戶警覺，許多人誤以為只是小火，未料火焰在短短數分鐘內迅速蔓延，導致大量住戶措手不及受困。

香港民眾Alice受訪表示，事發當時不少人根本不知道自己家中已經起火，因為一開始看起來只是輕微火勢，「沒想到原來一下子就『唰』地蔓延開來，而且是幾分鐘之內」。

她指出，宏福苑社區住戶以長者居多，也有部分家庭，但由於事發當時是平日下午，年輕人大多外出工作，社區內多半只剩下老人與孩童，導致實際受困人數相對更多。

Alice也提到，她朋友的父親就住在宏福苑，幸好事發時剛好外出運動，未受波及。她轉述，當地居民普遍認為，社區旁工地工人抽菸情況相當常見，不少人都曾親眼目擊工人在工地內直接抽菸。

她表示，大埔地區的臉書社群中，也有許多網友留言指出類似情況，雖然沒有人親眼見到丟菸蒂引發火災的瞬間，但這樣的行為在工地內並不少見。

