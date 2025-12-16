小烏龜誤入排水孔 桃園八德國中師生愛心救援

桃園八德國中救援烏龜，重回生態池生活

八德國中學生救起卡在排水孔的烏龜，並用清水清洗殼上的污泥

烏龜剛從排水溝中被撈起，渾身髒汙

一隻渾身泥濘的迷途小烏龜誤入桃園市立八德國中的排水孔中，在師生的協助下，讓牠重獲新生。校方表示，這段溫馨的救援歷程，不僅增添校園生態趣味，更讓師生共同見證生命教育的實踐過程，學生的細心、耐心與行動力，正是學校期望培育的品格核心。

八德國中表示，這隻誤闖廁所排水孔的小烏龜，是校內生態池的「小住民」，疑似前陣子豪大雨，因池塘滿水位而離家，獨自沿著花圃向操場移動，最終不慎跌入排水溝。被發現時，烏龜全身覆滿淤泥與落葉，狀態明顯不佳。學生發現後立即向老師通報，教師也迅速借來漁網，準備展開救援。救援最具挑戰的一步，是搬開排水溝上方沉重的鐵蓋板，在老師的指導下，四、五名學生合力拉起鐵板，用力嘗試數次後，終於成功掀開、救出小烏龜。孩子們滿是汗珠的臉上展現出的決心與合作精神，讓在場師長深受感動，也體現出生命教育早已在學生心中萌芽了。

烏龜被成功撈起後，全身沾滿泥沙，學生主動端來清水細心沖洗，小心翼翼地刷去背甲污泥。有人提出帶飼料餵食，有人自願負責換水，甚至第一時間替小龜取名「校規(龜)」，象徵牠成為八德國中的「新夥伴」。而學生投入照護的態度，更展現出同理心與對生命的珍惜。

校長鍾美華表示，這隻迷途的小烏龜雖然走錯了路，但牠遇到了一群願意伸手、願意彎腰、願意照顧牠的孩子。孩子們展現了對生命的尊重與關懷，從校雞阿福到今天的「校龜2.0」，讓生命教育從不是口號，而是孩子們用行動寫出來的故事。