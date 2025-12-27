小煜「超辣前妻」深夜發文 揭分開原因：想用更健康的方式生活
從《模范棒棒堂》出道的小煜（楊奇煜），月初無預警宣布和妻子言言離婚，且兩人離婚約有約3個月時間。如今兩人分開約4個月，言言今（27日）凌晨在社群針對離婚一事發聲，表示她和小煜雖然離婚，但對家人的愛不會變。
言言在IG曬出一家人互動的影片，並表示，雖然離婚了，但他們對家人的愛不會變，「我們依然是孩子的爸爸與媽媽，這一點，從來沒有改變」。言言說，雖然家人也許會困惑、會不安、會擔心是不是少了一份愛，但她和小煜很努力想讓家人知道。「你們得到的愛，從未減少一分。」
言言說，她和小煜選擇分開，是因為想用更健康的方式生活、也希望用更穩定的心繼續守護家人的成長，「那份愛會用不同的方式存在，卻同樣深、同樣真。」
最後，言言也感謝家庭裡的每一位成員，無論是親人、朋友，還是關心他們的長輩，願意包容、理解，並給予體諒，「因為你們的支持，這依然是一個充滿愛的家庭。」
