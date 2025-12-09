小煜切了辣妻！5年婚告吹 40歲生日「貼文洩端倪」不忍吐真實心情

記者林汝珊／台北報導

小煜宣布離婚。（圖／翻攝自IG）

「棒棒堂」成員小煜（楊奇煜）8日震撼宣布已在 9 月與護理師老婆言言簽字離婚，結束5年婚姻，讓外界相當震驚，而他40歲生日那篇充滿對家庭感謝的貼文，也成為他最後一次公開放閃。

小煜與言言5年婚姻結束。（圖／翻攝自小煜IG）

小煜當年大方告白：「從今以後，我是她的人，她是我的女王。」今年7月迎來40歲生日，談到家庭生活時透露：「有了老婆和家庭，幸福突如其來，生活重心完全轉變」，坦言家庭生活讓他累到爆炸，如今這貼文可看出離婚端倪。

小煜8日宣佈：「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係。」透露兩人早在9月已簽字離婚。他強調一切是在「許多深度對話、理解與沉澱後做出的決定」，是一場和平分手，也承諾未來將以家人的形式繼續支持彼此。他呼籲外界給予空間，讓雙方的生活能維持過往的平靜。

