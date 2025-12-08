小煜前妻也超紅！昔為「無名小站正妹」 被讚：兇版佐佐木希

棒棒堂成員小煜（楊奇煜）前妻言言。（圖／翻攝自言言 IG）





棒棒堂成員小煜（楊奇煜）與護理師妻子言言今（8日）證實在9月辦好手續，結束5年婚姻關係，消息震驚外界，對於離婚原因則未多說明。事實上，如今從事醫美行業的言言，過去更是無名小站有著「兇版佐佐木希」的正妹。

言言在無名小站時期，就因為亮麗外型和姣好身材備受關注，本是護理師的她，更被讚為是「護理界兇版佐佐木希」，而在和小煜結婚育有2子後，依舊經常在社群分享辣照，並從護理師轉行到醫美行業。

如今小煜和言言雖然離婚，但雙方都表示會以家人的形式繼續支持對方，希望外界能給他們和孩子一些空間，為了不影響家人，也不會回應相關問題。



【更多東森娛樂報導】

●吞精紀錄保持人出擊！「女優變身棉花糖」限定來台

●20萬粉網紅產下雙胞胎後驟逝 丈夫證實：請為她祈禱

●劉德華驚傳負債1.6億！向太親揭內幕：不想被說破產

