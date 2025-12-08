小煜前妻受封「兇版佐佐木希」！超高顏值小S親口認證：不像有生小孩

娛樂中心／綜合報導

小煜前妻言言外型甜美，連小S都驚嘆。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）

「小煜」楊奇煜與圈外老婆言言結婚5年，今（8）日無預警宣布離婚，除了離婚消息引發外界震驚，言言的真實身份也掀起網友討論。言言過去曾是護理師，目前從事醫美相關工作，外型甜美的她還被發現神似日本女星佐佐木希，因此獲封「護理界佐佐木希」、「兇版佐佐木希」，超高顏值連小S（徐熙娣）都驚呼。

小煜過去曾幫言言報名上綜藝節目。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）

《小姐不熙娣》曾推出「辣媽」相關主題，邀請多位生完孩子後身材依舊火辣的媽媽上節目，暢聊產後心境，而言言也是報名參加的來賓之一。然而，言言當時在節目上明顯彆扭，在小S追問下，她也坦言自己個性低調，當時其實是小煜偷偷替她報名。

當言言拿下面具後，甜美外型讓全場來賓驚呼，連小S都稱讚：「不像有生小孩的樣子啊。」有趣的是，小煜當時不但在錄影現場陪伴言言，還早就妝髮完在鏡頭外等候，讓言言忍不住爆料：「他說他不要出來鏡頭，但是他今天就一直在那邊弄頭髮，我以為他今天會戴鴨舌帽，結果他就這樣一直弄，我不知道他到底要不要上鏡。」沒想到如今這段甜蜜畫面已成追憶。

