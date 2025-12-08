小煜前妻昔為無名小站正妹！ 獲封「護理界兇版佐佐木希」

小煜前妻言言不僅曾是無名正妹，還有著「兇版佐佐木希」的封號。(圖／楊奇煜提供)

「棒棒堂」成員小煜（楊奇煜）稍早宣布今年9月結束5年婚姻，至於為何結束婚姻生活，他並未詳細說明原因，僅強調是跟前妻言言(言兒)溝通後做出的決定，兩人未來會共同扶養小孩成長，據悉，言言不僅曾是無名正妹，還有著「兇版佐佐木希」的封號。

言言(言兒)從無名網站時期，就因為擁有甜美外型、姣好身材聞名，人氣始終居高不下，目前Instagram累積多達10萬粉絲，原本職業為護理師，已經轉換跑道從事醫美行業，雖然已經是兩個小孩的媽，依舊完美身材比例，由於經常在社群分享養眼辣照，加上長相神似日本女星佐佐木希，被封為「護理界兇版佐佐木希」。

廣告 廣告

據了解，小煜和前妻言言(言兒)是在朋友聚會認識，交往初期考量到對方是圈外人士，決定不對外公開，直到結婚才大方宣布邁向人生新階段，至於結婚的關鍵，小煜表示交往期間，言言(言兒)就會主動幫忙照顧自己的爺爺和奶奶，在老人家相繼離世後，還在身旁陪伴他度過人生的低潮，當下便認定她就是要攜手走向下半輩子的人。

小煜8日稍早發出離婚聲明，宣布5年婚姻正式走向終點，他強調未來與前妻會共同負擔照顧小孩的責任，並以「家人形式」繼續陪伴彼此，生活重心也會投注在小孩身上，接著提醒外界多給小孩一點空間，至於有關家人的任何問題，未來不會再做出任何回應。

更多中時新聞網報導

研議穿運動鞋執勤 告別紅眼 華航空服員可戴眼鏡

「繳錢免役」成權貴特權 最惹議

70歲孟飛攜馬妞拍短影音當網紅