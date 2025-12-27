小煜前妻深夜發聲！曝離婚原因 「想用更健康的方式生活」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
藝人小煜（楊奇煜）本月初宣布與結婚5年的妻子言言離婚，並強調是和平分開。日前言言發文表示，雖然已經離婚，但兩人對於家人的愛不會改變，隨後也提到分開的原因，「是因為想用更健康的方式生活。」
言言今（27）日於社群分享了一段自己與小煜一起陪家人玩樂的影片。文中她坦言，自己雖然已經與小煜離婚，但兩人對家人的愛不會改變，或許家人可能會覺得困惑、不安，甚至擔心是不是少了一份愛，「但我們想讓你知道，你們得到的愛，從未減少一分。」
至於與小煜選擇分開的原因，言言坦言，是想用更健康的方式生活，同時期望用更穩定的心，守護家人們的成長，「那份愛會用不同的方式存在，卻同樣深、同樣真。」最後，言言感謝這個家庭的每位成員，「無論是親人、朋友，還是關心我們的長輩，願意包容、理解，並給予體諒，因為你們的支持，這依然是一個充滿愛的家庭，2025聖誕節快樂。」
