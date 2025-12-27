小煜前妻深夜發聲 「離婚了，但對家人的愛不變」

小煜（右）與言言已離婚。翻攝yangchiyu IG



出身自《模范棒棒堂》的藝人楊奇煜（小煜），月初無預警證實，已經和妻子言言離婚3個月了，消息曝光後引發外界關注。隨著新的一年即將到來，言言今（12/27）日凌晨在IG發文，首度以長文回應離婚心境，強調「雖然離婚了，但我們對家人的愛不變」。

言言坦言，家庭結構的改變，難免會讓家人感到困惑、不安，甚至擔心是否少了一份愛，但她希望家人能夠放心，「你們得到的愛，從未減少一分。」無論婚姻狀態如何改變，雙方依然是孩子的父母，這一點「從來沒有改變」，未來仍會攜手努力，讓家人感受到穩定與安心。

談及做出分開決定的原因，言言平靜表示，選擇離婚，是希望能以「更健康的方式生活」，也期待用更穩定的心境，繼續守護家人的成長。她形容，夫妻之間的緣分雖已走到終點，但那份愛「會用不同的方式存在，卻同樣深、同樣真」，轉化成另一種陪伴與守護。

文末，言言也向家人、朋友及關心他們的長輩致上感謝，感謝大家願意包容、理解並給予體諒，正因為有這些支持，「這依然是一個充滿愛的家庭」。

