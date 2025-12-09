小煜前妻言言天使臉孔、魔鬼身材震撼辣照被挖！受封「護理界佐佐木希」多才多藝
小煜（楊奇煜）宣布今年9月就已和結婚5年的言言結束婚姻關係，聲明中表示：「這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。」言言也受到極大關注，雖已是兩個孩子的媽，但仍有天使臉蛋、魔鬼身材，還有「護理界佐佐木希」封號。
言言曾是「無名小站」正妹之一，比40歲的楊奇煜小7歲，從事醫美行業，楊奇煜還曾在社群上推薦網友要做醫美可以找言言。言言IG有10萬粉絲追蹤，在社群上也經常分享熱舞、運動的火辣影片、照片，且多才多藝還會彈鋼琴，爆婚變前一天，還分享彈奏〈夢中的婚禮〉影片，透露是自己的招牌曲。
爆婚變後受關注 言言親發聲回應現況
爆出婚變消息後，言言8日深夜也在限時動態上發聲，表示：「謝謝大家的關心，我很感謝，因為訊息量比較多，我明天會在（再）慢慢回覆大家，諮詢電波的請妳們等我一下。」
