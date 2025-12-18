小煜前妻離婚後「吐露真實心境」 PO暗黑穿搭照曝狀態

楊奇煜、李顏言宣布結束5年婚姻。（資料照）

40歲藝人「小煜」楊奇煜自《模范棒棒堂》出道，本月8日無預警宣布與結婚5年的妻子「言言」李顏言結束婚姻，兩人育有2子，並強調是好聚好散，之後仍是家人。消息曝光後引發外界關注，而言言今（18日）則在IG發文，罕見分享美照與文字，似乎也吐露了真實心境。

言言在貼文中分享歌曲〈Drunk Text〉，表示：「雖然是一首孤單的求救訊號，但現在回頭聽還是覺得很好，分享給大家〜」，以細膩文字寫下心情感受，「這首歌其實很安靜、也很刺心。人在脆弱時，最真實的情感會浮現。有些人，你以為放下了，其實只是學會忍住。我們是不是在最孤單的時候，才想起某個人？」

她直言：「成長，是學會不再按下傳送鍵」，字句間流露出對成長、失去的反思。言言表示，這首歌的後勁在於會讓人開始詢問自己：「我是真的想念這個人？還是只是不習慣失去？」，同時，也曬出多張美照，狀態引起討論。

照片中，言言身穿黑色細肩帶平口上衣，貼合剪裁勾勒出纖細腰線，下身搭配黑色紗質長裙，透膚層次隨步伐自然擺動，展現優雅又不失性感的氛圍，全黑造型低調卻充滿質感，長髮自然垂落，流露出一種成熟、內斂的美感，彷彿也象徵她在經歷人生轉折後的沉澱與蛻變。貼文曝光後，不少網友留言替她加油打氣，稱讚：「言言好棒，身材也太火辣」、「言言很棒 加油」、「認同！ 言言好美」。

