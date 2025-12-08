小煜前妻「火辣比基尼照」被挖！昔穿真理褲熱舞 身材震撼10萬粉

娛樂中心／綜合報導

「棒棒堂」小煜（楊奇煜）與護理師言言結婚5年，今（8）日無預警宣布已於9月和平離婚，震撼外界。擁有甜美外型與火辣身材的言言，過去被認為撞臉日本女神佐佐木希，還被封為「護理界佐佐木希」、「兇版佐佐木希」，不時在社群平台分享火辣美照。

小煜宣布離婚。（圖／翻攝自小煜IG）

言言早在「無名小站」時期就獲得不少關注，小煜2020年宣布婚訊時，PO出兩人甜蜜合照，還霸氣宣告「從今以後，我是她的人，她是我的女王」。而言言社群平台有著超過10萬名粉絲追蹤，婚前多次大方曬出比基尼照，還曾身穿「真理褲」熱舞，凹凸有致的身材獲得一票好評。

言言火辣比基尼照被挖出。（圖／翻攝自言言IG）

言言火辣比基尼照被挖出。（圖／翻攝自言言IG）

如今小煜宣布離婚，寫下「這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福」，不過他強調雙方對於家人的愛沒有改變，未來也會以家人形式繼續支持對方。

