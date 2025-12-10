小煜喝酒黑歷史遭掀！曾連續酗酒2個月 醉後飆罵鄰居三字經

小煜的演藝事業曾面臨低潮。（圖／翻攝自楊奇煜臉書）

小煜傳出在酒局中自曝離婚一事，才會讓他離婚的消息越傳越開，本刊掌握了他離婚關鍵，包括了顧家壓力、愛玩「越界」到如今傳出愛喝酒也是造成他離婚的關鍵之一，其實，回推小煜出道至今的歷程，他曾因事業不如意而酗酒兩個月，也曾因酒醉，對鄰居咆哮：「看三小。」至今都是抹不掉的一個故事。

從《模范棒棒堂》出道的小煜，從一開始的爆紅，到後來經歷分裂、改組、成員鬧單飛，甚至是人氣下滑，讓他面臨的人生低谷，他曾分享，當時他借酒澆愁了兩個月，讓他覺得那一段人生既不順遂也過得相當荒唐。

廣告 廣告

小煜曾感性向老婆言言告白：「只要有我在，妳就不會吃苦。」 如今已成往事。（圖／翻攝自楊奇煜臉書）

他最為人所知的一次喝醉酒故事，就是多年前喝得爛醉回家，遇到了正在曬衣服的鄰居，當時他帶著酒意在身，內心覺得莫名不爽，因此與鄰居一對眼，就不爽咆哮：「看三小。」直到隔天醒來發現自己的魯莽之舉，還主動向對方致歉，也決心戒掉酗酒惡習。只是當年懂得戒酒調整腳步，沒想到在多年後，因為喝酒聚會，經常是喝到茫才回家，成了壓倒他5年婚姻的最後一根稻草。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

獨家／不只壓力、愛玩越界！小煜驚爆常喝醉回家惹怒老婆 成了離婚關鍵之一

小煜婚變內幕／小煜婚變遭疑愛玩越界 前妻「黑底白字」發聲了

小煜婚變內幕／奪金鐘父愛發言有隱情 小煜「和平離婚」爆言言妥協簽保密協議