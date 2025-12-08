小煜夫妻放閃停在7月！生日文吐「累到爆」留婚變伏筆

〔記者傅茗渝／台北報導〕「小煜」楊奇煜今(8日)突宣布已與圈外妻言言於9月和平離婚，5年婚走向終章，而回頭檢視夫妻倆社群上最後公開放閃，已經是7月、他滿40歲生日的紀錄。

小煜婚後常公開放閃、分享家庭生活；然而這樣的互動，悄悄停在今年7月5日。他當時迎接40歲生日，感性回顧30歲單飛後10年的演藝旅程，從音樂創作到音樂劇舞台，細數累積與蛻變。談到家庭時，他表示：「幸福突如其來，生活重心完全轉變」，文字裡流露身為丈夫與父親的甜蜜與負擔，雖坦言「累到爆炸」，最後仍期許未來「40+」人生精彩展開。

小煜今日正式宣布，和言言在今年9月告別了婚姻關係，他透露是長時間深度對話、理解與沉澱後，共同做出的決定，「帶著感謝也帶著祝福」，兩人關係雖改變，但仍以家人身分互相支持，也希望外界給予生活空間，讓彼此能安穩前行。

