小煜婚變內幕／奪金鐘父愛發言有隱情 小煜「和平離婚」爆言言妥協簽保密協議

棒棒堂小煜（左二）10月才在金鐘獎舞台上對兒子感性發言，沒想到當時他已和老婆離婚。左起為朵拉、敖犬與威廉。（三立提供）

「棒棒堂」最近像中了翻車詛咒，接連閃兵、不倫，導致演藝事業集體重挫。原以為風暴應該告一段落，怎料如今連平時形象最顧家、最暖男的小煜（楊奇煜）也爆婚變。小煜今（8日）突然宣布9月就已經和結婚5年的老婆言言和平離婚，但本刊先前就接獲消息，兩人真正離婚主因除了照顧小孩的壓力，還加上男方遭疑愛玩「越界」，導致當初感動眾人的甜蜜婚姻，悄悄在幾個月前劃下休止符，言言甚至因小煜的公眾人物身分簽了保密協議。

言言11月11日到郊外咖啡廳打卡，還頗有意味地寫道「光棍節快樂」。（翻攝自言言IG）

小煜（楊奇煜）自《模范棒棒堂》出道後，一直低調耕耘演藝圈，近年反倒靠音樂劇與實境節目闖出新天地，今年還一口氣以《來吧！哪裡怕》《不在我的世界當勇者》雙料入圍金鐘獎，最後與棒棒堂兄弟一起把主持人獎座抱回家。小煜在台上哽咽獻給大兒子的那段話，「你長大得比較慢，我永遠陪你。」感動全場，許多觀眾都被他溫柔的父愛感動，殊不知台下的一家天倫早已悄悄變質。

小煜和言言結婚5年，陸續生下2個兒子。（翻攝自小煜IG）

小煜老婆言言近來的社群動態，已鮮少出現小煜身影。（翻攝自言言IG）

知情人士透露，兩人先前簽字離婚後，為了保護小孩，也因小煜身為公眾人物，言言甚至簽了保密協議。言言本想就範、保持沉默，專心照顧孩子，但沒想到某次酒局上，反而是喝得微醺的小煜，一時嘴快對友人鬆口，離婚消息才逐漸傳出。讓外界最驚訝的是，小煜今年 10月受訪時，談到妻子看到他發表金鐘感言時很感動，還說「老婆很辛苦。」他描述一家人雖然累，但看到孩子的笑容就覺得幸福。如今看來，那些話更像是一段即將結束的關係，最後努力維持的表面平靜。

