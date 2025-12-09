小煜婚變內幕／小煜婚變遭疑愛玩越界 前妻「黑底白字」發聲了

小煜前妻婚變曝光後首度在社群上發聲，但未多作說明。（翻攝網路）

本刊報導小煜（楊奇煜）婚變內幕之後，他的前妻言言對此以黑底白字配上雙手合十圖案寫下：「謝謝大家的關心，我很感謝。」並表示因收到太多私訊，會再慢慢回覆；小煜的經紀人則針對他疑似愛玩越界、導致婚變的傳言表示：「不予回應。」

其實早在被廣稱為「光棍節」的11月11日，言言就似意有所指地在社群上發文感嘆：「霧就像地上的雲，迷人於近，如我看不清的自己，在世界的透明與飄忽之間，學會溫柔也學會消散」，最後寫下「花若盛開，蝴蝶自來。」如今再看，感覺已為婚姻生變埋下伏筆。

雖然言言沒有透露所收到的私訊內容，不過身為從護理師轉戰醫美事業的她，也坦言收到不少諮詢相關業務的訊息，並向大家喊話「請妳們等我一下」，同時附上一個淚眼符號。

回顧本刊先前即接獲的消息內容，指出一向以顧家、暖男形象著稱的小煜傳出婚變，兩人真正分開的主因，除了承受照顧孩子的壓力外，男方也被質疑有「越界」行為，讓當初感動眾人的甜蜜婚姻，悄悄在數個月前劃下休止符；而且言言更因小煜的公眾人物身分，簽下保密協議。

