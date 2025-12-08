小煜婚變內幕1／護理師嫩妻負氣跑回娘家哭整夜 壓垮5年婚姻最後一根稻草原因曝光

2021年1月，小煜的大兒子出生，小煜分享一家三口合照。（翻攝自小煜IG）

2020年時，小煜喊出：「我是她的人，她是我的女王！」霸氣娶回小7歲的護理師老婆言言，沒想到這句愛的宣言在為了病兒奔波、夫妻倆5年來幾乎全年無休的情況下走味，再堅強的感情也敵不過日復一日的壓力，加上親友之間開始傳出小煜愛玩、甚至可能「越界」的流言，原本溫柔體貼的言言終於心力交瘁。

回顧40歲的小煜與言言結婚5年，育有兩個兒子。原本一家四口和樂融融，但兩個孩子出生後便接連面臨健康狀況，大兒子患有蠶豆症、嚴重異位性皮膚炎，還要接受身心、職能、音樂等多項早療課程。小煜曾公開透露，他所有的排練與工作都被小孩的治療時間表綁死，「小朋友的課程優先，剩下的才是我能工作的時間。」

小煜當人父後，不時在社群記錄照顧孩子的過程。（翻攝自小煜IG）

到了今年5月，從小煜的口中透露言言雖然自嘲是單親媽媽，但私下也有幫他暖心打氣，給了許多力量，比如言言說會把家裡照顧好，要小煜放心去忙工作；不過據悉，兩人多次為家庭、育兒與工作爭吵，甚至曾因為雙方都有產後憂鬱而衝動提過「離婚」兩字。

小煜婚後成為二寶爸，但大兒子因為身心疾病，讓他壓力頗大。（翻攝自小煜IG）

去年某次爭吵，言言一氣之下離家，小煜氣頭上也不追問，隔天才知道失聯的她，回娘家哭了一整夜；就連為了誰去後車廂拿嬰兒推車，也能吵到說離就離，「雙方脾氣都超大，開始互飆互罵。」原本兩人以為只是過渡期，誰料這成了婚姻破裂的真正開端。

