小煜婚變內幕2／曾分享「每場婚姻都是一個賭」 小煜閃離後風波才要開始

2020年7月，小煜曬出和言言的親密合照，宣布結婚消息。（翻攝自小煜IG）

2022年時小煜曾告白看到老婆言言對於家庭無微不至的照顧，笑說真的是賭對了，「每一場婚姻都是一個賭，因為有很多人在結婚之後會變，我老婆也變了，她變得更好。」至於剛結婚的2020年，小煜更曾分享，「我覺得夫妻關係要好，默契很重要。細心觀察對方的情緒反應、適時配合，就可以減少很多紛爭。」結果如今也跟言言走不下去。

言言懷第一胎時，小煜也開心在社群公布懷孕喜訊。（翻攝自小煜IG）

看似低調的小煜，婚姻風波的後勁恐怕才要開始。據悉，離婚後的小煜雖然依舊全心陪伴兩子，不過小煜他媽才是主要的照顧者，自己外出工作時，阿嬤會幫忙帶好孫子，至於言言則已搬出小煜家了，但從言言的社群上可看出，言言還是時常與孩子有互動並照顧他們的生活。

言言懷孕時，曾和小煜一起拍性感孕婦寫真。（翻攝自小煜IG）

回顧兩人相識過程，言言外型亮麗，個性溫柔爽朗。兩人交往期間，小煜的爺爺、奶奶相繼離世，她一直陪在身旁協助照顧，讓小煜深受感動，認定言言是「天命真女」，自知異性緣好的他才收山結婚。當時小煜工作不算順遂，偶有客串與主持，但收入以經營髮廊為主。言言一路陪著他度過低潮，沒想到，現在這段婚姻卻以失敗收場。

