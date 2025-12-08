小煜婚變內幕3／「最懂邊界感已婚男藝人」遭質疑 小煜過往情史反差大

小煜（左）與張景嵐（右）熱戀時，還曾為她的寫真書站台。

讓外界震驚的是，過去小煜以「最懂得保持邊界感的已婚男藝人」聞名，現在更是令人對這個封號充滿疑問。畢竟小煜上節目時，總會大方地說：「所有女生我都當妹妹。」遇到女星或女工作人員加 IG，也只會按個讚，避免造成誤會。若拍戲時與女演員成為好朋友，小煜也會帶老婆參加出席聚會或選在對方家人也出席的場合，強調「距離最重要」。

言言身材姣好，時常在社群分享美照。（翻攝自言言IG）

只是回顧小煜過往情史，從最一開始《模范棒棒堂》時期就相當受到女生歡迎，2007年，《我愛黑澀會》的美眉Mika貼出與小煜的親密床照，當時一度引起熱議，照片中的她向男方身上熱情獻吻，而小煜則眼神迷濛地任由她趴在身上玩自拍。

小煜和黒澀會美眉Mika的床照曾經被外流。（翻攝自網路）

不僅如此，小煜還曾傳出與小蠻交往期間和其他女生搞曖昧，兩人因此分手。2016年，小煜和張景嵐則被拍到在新北淡水約會，女方甚至返回男方家過夜，當時有人爆料小煜是在與前女友Teresa仍在交往時劈腿張景嵐，最後小煜和張景嵐也是以分手收場。

小煜多年前和張景嵐交往時，被爆仍與前女友Teresa糾纏。（Live.me提供）

