小煜婚變內幕4／接連捲閃兵不倫婚變 棒棒堂近年運勢再陷陰影

棒棒堂因為接連鬧出各種風波，要再合體恐怕難上加難。

除了小煜個人的婚變，棒棒堂近年運勢宛如雲霄飛車，忽高忽低，威廉、小杰接連爆出閃兵，王子則因捲入粿粿婚姻風波，形象重創。原本《來吧！哪裡怕》第二季敲定開拍，甚至錄了部分內容，卻因威廉捲入閃兵被逮，錄影被迫喊卡。6人原本談好的新北耶誕城演出，也經歷起死回生後再度取消。

小煜（右二）參與的實境節目《不在我的世界當勇者》，今年也入圍金鐘獎。（翻攝自小煜IG）

好不容易金鐘獎把士氣拉回來，團員們以為終於能重振旗鼓，怎料短短4天後，小杰也因偽造病歷閃兵被上銬帶走，粉絲原本期待明年的演唱會與節目的第二季，如今只能無奈接受團體活動再次停擺。近日小煜出席音樂劇《生命中最美好的5分鐘》活動時，被問到小杰遭拘提，他臉色凝重地說：「一開始很震驚，最後是遺憾。」

小煜（左）近年積極參與音樂劇，明年他演出的《生命中最美好的5分鐘》將開始巡迴。

對此，小煜強調事前完全不知道小杰花30萬元閃兵，而棒棒堂合體的計畫早在威廉事件爆發後就全數暫停，「我們本來就是為了節目聚在一起，後面目前沒有計畫。」小杰雖已承認花錢逃避兵役，並在發文中坦言年少失慮，已被正式起訴，至此，威廉、小杰捲入閃兵案、王子因不倫戀停工，如今小煜爆離婚，一個接一個出狀況，整個棒棒堂的未來再次陷入陰影。

