小煜婚變爆內幕！前妻言言離婚3個月首度發聲 她曬照喊「以為放下其實是忍住」

小煜本月8日無預警宣布與妻子言言和平離婚，結束5年婚姻。（圖／翻攝自小煜、言言IG）

藝人小煜（楊奇煜）本月8日在社群平台突然宣布，已於9月與護理師出身的妻子言言（李顏言）和平離婚，結束5年婚姻關係。雖聲明中強調雙方是以「更舒服的方式陪伴彼此」作為分開的理由，但消息一出旋即引發外界熱議，而相隔十日，言言於18日在Instagram發文，首度透過音樂與文字，吐露離婚後的心境轉折。

言言18日在IG發文分享歌曲〈Drunk Text〉，疑吐露離婚後心情。（圖／翻攝自言言IG@panaiyen）

言言貼出身穿黑色短版背心與透膚長裙的美照，展現火辣身材，也一併分享自己近期反覆聆聽的歌曲——英國創作歌手亨利．莫迪（Henry Moodie）所演唱的〈Drunk Text〉（醉後亂訊）。她在貼文中寫道：「這首歌其實很安靜、也很刺心。人在脆弱時，最真實的情感會浮現。有些人，你以為放下了，其實只是學會忍住。」

她進一步感性表示，這首歌最強烈的後勁，在於引發自我反思：「我們是不是在最孤單的時候，才想起某個人？成長，是學會不再按下傳送鍵。」她引用歌詞發出靈魂提問：「我是真的想念這個人？還是只是不習慣失去？」語句之間透露出一種對情感遺留與轉換身分後的不安，令人動容。

雖然已離婚三個月，言言仍顯然正在適應身分上的轉變。她現年約33歲，與40歲的小煜相差7歲，兩人過去育有二子。根據過往報導，兩人婚姻曾歷經磨合期，也傳出因育兒理念產生爭執，但最終仍選擇以和平方式分開。

貼文曝光後，吸引許多網友留言鼓勵，紛紛寫下「妳超棒」、「言言很棒，加油」等訊息，表達支持與關心。據了解，小煜被爆料指出婚後曾多次「喝到爛醉回家」，甚至傳出私下行徑越界等爭議，引發外界質疑是否與婚變有關。對此，小煜經紀人僅回應8字：「不實報導，不予回應」，未多做說明。儘管雙方未公開對婚姻狀況做過多回應，從言言的發言與選曲內容中，仍可感受到她正在經歷一段身分轉換與自我調適的過程。

