小煜宣布斷開5年妻！昔為「1事」起口角 正妹前妻爆氣離家一夜未歸

娛樂中心／綜合報導

小煜斷開5年妻子言言。（圖／翻攝自臉書）

男團「棒棒堂」成員小煜（楊奇煜）2020年與護理師妻言言結婚後，育有兩個小孩，家庭生活美滿，豈料今（8日）小煜發文證實兩人已經離婚，坦承是經過深思後做出的決定。而小煜與言言婚後，其實曾爆發過激烈爭執，讓言言一度氣到離家出走。

小煜去年（2024）出席活動時透露，他跟言言曾因為育兒問題爆發過爭執，當時的他剛回歸歌手身分，全新投入新EP的製作，但卻讓言言有些不適應，結果承受極大壓力的言言在一次跟小煜吵架後，竟氣到離家出走一夜，當時就險些釀出離婚危機，但後續小煜主動道歉，兩人才重歸於好。

沒想到最終小煜跟言言仍不能相伴到老，小煜在今（8日）發出離婚聲明，證實跟言言在9月份和平結束婚姻關係，小煜表示彼此對於孩子的愛沒有改變，因此會共同撫養小孩長大，呼籲外界多給他們一些空間，「讓生活保持過往的平靜日常」。

小煜宣布離婚。（圖／翻攝自小煜IG）

