小煜宣布離婚後首露面 突環抱嬰兒「餵奶」！孩子的媽身份曝光驚喊16字

楊奇煜宣布與前妻言言離婚後，露面演出舞台劇。翻攝IG @yangchiyu

小煜（楊奇煜）日前宣布與結婚5年的言言離婚，兩人共同聲明：「今年9月平和地告別了婚姻關係。」但對於離婚原因仍有多方揣測。儘管傳聞不斷，小煜仍打起精神工作，到桃園為舞台劇《三個傻瓜》演出。

宣布離婚後，小煜先後被爆愛玩、越界，即使已婚當爸仍酒局很多，經常喝到爛醉回家，對老婆擺臭臉，導致言言忍無可忍提離婚。小煜方面對這些爆料都否認，透過經紀人表示：「不實報導，不予回應。」

小煜在演出後台抱著假嬰兒「餵奶」。翻攝IG @kimberleyjudy

一度缺席舞台劇排練！同劇演員驚覺出事

到桃園演出《三個傻瓜》，成為小煜宣布離婚後首度公開露面場合，他在限時動態上分享後台花絮，抱著假嬰兒貼近自己胸膛，演員張郁婕也用角色名開玩笑喊：「欸欸藍丘，為什麽要餵我兒子喝你的奶？」

這也是《三個傻瓜》第20場演出，小煜另外也正為明年將演出的《生命中最美好的5分鐘》舞台劇排練，同劇演員方宥心日前出席首映時被問到小煜狀況，坦言小煜一度缺席排練，後來大家才知道發生了什麼事，也感嘆：「家家有本難念的經。」



