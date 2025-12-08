小煜宣布離婚！結束5年婚姻 「9月已和平分手」內情曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小煜」楊奇煜與圈外老婆言言結婚5年多，今(8日)早無預警在社群宣布離婚！他坦言這項決定是兩人在許多深度對話、理解與沉澱後共同做出的結果，「帶著感謝也帶著祝福」，他也透露雙方其實已在9月和平離婚，雖然關係改變，但對家人的愛沒有消失，盼外界給予空間。

楊奇煜表示，這段長時間的相處與對話，讓他與言言都學會放下執著，更以柔軟方式看待人生。他形容，有些故事不必用「結束」來界定，而是以更舒服的方式陪伴彼此，因此即便婚姻走向不同，他與言言仍將以家人身分繼續支持對方，讓家人在穩定、有安全感與充滿愛的環境下前進。

面對外界關注，楊奇煜再次強調，他和言言的情感仍在，只是關係以另一種形式延續。他希望外界理解兩人維護日常生活平靜的心意，不打擾彼此的私人步調，也期盼未來能在更自在的狀態下向前走。

