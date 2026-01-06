小煜帶兒子進排練場 把《生命中最美好的5分鐘》變成父子的陪伴時光

小煜單親爸爸照顧2個小孩，帶著他們一起體驗爸爸的工作日常。（果陀劇場提供）

果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》目前進入排練第2個月，排練場一角多了2個特別的小觀眾，楊奇煜（小煜）想多陪伴孩子，近來常帶著兒子到排練現場，讓他們一起體驗爸爸的工作。自2021年起與果陀劇場合作，小煜表示，「每一部戲都會隨著年紀、時勢而有不同感受，雖然台詞和歌詞變化不大，但對親情與愛情的過程，卻能體會得更深。」

2026年，果陀劇場舞動奇蹟音樂劇《生命中最美好的5分鐘》睽違5年感動回歸。作品以「重返人間的5分鐘」為設定，描寫人們總以為還來得及，卻往往錯過的陪伴與情感。為迎接回歸，劇組於去年11月重啟宣傳曲錄製，在演出前釋出完整版本，提前引領觀眾走進作品溫柔卻深刻的情感核心。

小煜自2021年起與果陀劇場合作，陸續演出《我在詐騙公司上班》《三個傻瓜》，到即將登場的《生命中最美好的5分鐘》，幾乎場場熱賣。他坦言，隨著年紀與生活狀態改變，對台詞與情感的理解也更貼近現實，尤其成為父親後，對作品中關於親情與陪伴的描寫，感受明顯更深。

談到目前已排練兩個多月的進度，小煜笑說這齣戲的音樂早已變成身體記憶，「前奏一下，就知道接下來要做什麼。」透過密集排練，過去的感受一點一點被喚回，也讓整體演出更加流暢。如今以家庭與工作為生活重心的他也透露，每天送孩子出門上學前，親子都會一起打造專屬的「愛的手勢」，「就像一支球隊一樣集氣加油，給他們滿滿的動力，好好去上學。」

陳國華擔任音樂劇《生命中最美好的5分鐘》的音樂總監，方宥心將展現紮實唱功與演技。（果陀劇場提供）

果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》曾於2021至2022年間全台巡演，2026年重磅回歸，以全場Live演奏、旋轉舞台結合燈光與影像，打造層次豐富的舞台體驗。本劇由梁志民導演、陳國華擔任音樂總監，楊奇煜、方宥心／張郁婕、鎮萬鈞主演，現正好評熱賣中。

