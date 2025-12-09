小煜斷5年婚姻疑似「愛玩越界」 經紀人駁斥：不實報導

▲ 圖／翻攝自小煜、言言IG

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

男團「棒棒堂」成員小煜昨(8)日宣布離婚，透露雙方在9月簽字離婚，期盼外界能給一些空間，將不再回應家人問題。沒想到遭週刊指出離婚主因除了育兒壓力外，恐是男方愛玩「越界」。對此，小煜經紀人也反駁了。

根據《鏡週刊》報導，小煜和妻子言言離婚主因除了育兒壓力，還加上男方遭疑愛玩「越界」，導致5年婚姻告吹，甚至爆出言言因小煜的公眾人物身分簽了保密協議，暫時不對外公布離婚消息，以保護小孩，反而是在酒局上喝得微醺的小煜，一時嘴快對友人鬆口，離婚消息才逐漸傳出。

對此，小煜經紀人駁斥報導，表示「不實報導，不予回應」；而言言則是在離婚消息公布後，在IG限動表示「謝謝大家的關心，我很感謝，」透露訊息量較多，之後會再慢慢回覆大家。

