小煜斷5年婚 以「家人形式」支持彼此

小煜8日宣布跟結婚5年的老婆言言結束夫妻關係。（資料照片）

「Lollipop棒棒堂」成員小煜（楊奇煜）先前才在金鐘60風光得獎，於台上告白老婆言言與大兒子，相當甜蜜。他2020年跟護理師言言結婚，婚後5年育有2子，原本以為一家四口的幸福生活，卻在近期拋出震撼彈，8日宣布已離婚。

小煜昨一早就在社群曬出跟前妻昔日的甜蜜合照，並發出聲明，坦承他跟言言在今年9月就結束5年的婚姻生活，強調兩人是在一番溝通後做出的決定，未來會共同扶養家人。

小煜表示，經過這段過程後，彼此學會放下執著，以更柔軟的方式看待人生，接著強調不會以「結束」來形容兩人關係，反倒認為是以更舒服的方式陪伴彼此，未來和前妻言言會以「家人形式」繼續支持對方，呼籲外界給空間，讓他們的生活維持往常般的平靜，對於家人相關問題，他們未來也不會再做出任何回應。

此外，言言原本在個人IG的自我介紹格裡，寫著「煜嫂」2個字，如今夫妻關係和平結束，她也已經默默將此稱號拿掉，表明正式回歸單身。