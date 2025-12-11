小煜爆愛玩越界「常喝爛醉返家」！離婚內幕遭挖 本尊9字發聲

娛樂中心／綜合報導

小煜（楊奇煜）8日震撼宣布9月已與護理師老婆言言離婚，結束5年婚姻。雖然小煜在聲明中指出兩人是和平分開，但之後卻遭週刊連環式爆料，指出男方遭疑愛玩越界，婚後經常喝到爛醉返家，而小煜今（11）日也透過IG限時動態寫下9字。

小煜在IG分享家庭日常。（圖／翻攝自小煜IG）

小煜今（11）日一早拍下家人站在窗邊，藏身在半透明窗簾後的一幕，在配文寫道：「一早的是要嚇死誰啦。」看起來心情並無受到週刊爆料影響。小煜2020年和言言閃婚時，曾直接發文放閃，直呼老婆是他的真命天女，沒想到兩人如今無法白頭偕老，更傳出離婚內幕有隱情，令人不勝唏噓。

小煜遭週刊踢爆愛玩越界，還有酗酒習慣。（圖／翻攝自小煜IG）

根據《鏡週刊》報導，小煜婚前經常在週末與朋友聚會，婚後仍維持愛喝酒的習慣，偶爾會向言言告假外出，而小煜通常都會喝得酩酊大醉，滿身酒味返家，讓獨自照顧家人的言言身心俱疲，夫妻關係也日漸緊繃，而他多年前喝醉對鄰居飆罵三字經的黑歷史也被挖出。對此，小煜經紀人以8字表示：｢不實報導，不予回應。」

