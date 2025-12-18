小煜突宣布斷5年婚！遭爆「常喝醉回家愛玩越界」 前妻不忍發聲了

娛樂中心／台北報導

小煜跟言言已離婚。（圖／翻攝自小煜、言言IG）

小煜（楊奇煜）8日震撼宣布9月已與護理師老婆言言離婚，結束5年婚姻。雖然小煜在聲明中指出兩人是和平分開，但之後卻遭週刊連環式爆料，指出男方遭疑愛玩越界，婚後經常喝到爛醉返家，事後小煜經紀人以8字表示：｢不實報導，不予回應。而言言今（18）日透過社群發文，似乎也吐露真實心境。

言言今透過社群發文。（圖／翻攝自IG）

言言在文中分享一首名為〈Drunk Text〉的歌曲，並形容這首歌的旋律「其實很安靜、也很刺心。」她也感性地提到，「人在脆弱時，最真實的情感會浮現，有些人，你以為放下了，其實只是學會忍住」，似乎在訴說宣布離婚後的真實心聲。



言言更表示所謂的成長，其實就是學會不再按下傳送鍵。認為這首歌最強大的後勁在於，它會讓人開始自我反思一個問題：「我是真的想念這個人？還是只是不習慣失去？」似乎也對應著她正在適應單身生活的心聲。貼文曝光後，許多網友也紛紛留言幫她打氣：「妳超棒」、「言言很棒，加油。」

