小煜突拋離婚震撼彈 40歲生日才許願「活得更精彩」

棒棒堂出身的藝人楊奇煜（小煜）8日無預警在社群媒體發文，宣布與護理師妻子言言的婚姻關係已於今年9月正式結束，結束了兩人5年的婚姻。小煜表示，這是經過雙方多次深度對話、理解與沉澱後共同做出的決定，未來將以家人的形式繼續支持對方。令人意外的是，就在今年7月小煜迎接40歲生日時，他的社群媒體貼文仍流露出家庭生活的幸福氛圍，同時也坦言自己「累到爆炸」，並許下40歲要活得更精彩的願望。

小煜宣布與言言離婚。（圖／翻攝小煜IG）

小煜於2020年與護理師言言結婚，兩人一直被外界視為郎才女貌的佳偶。然而，婚姻生活並非一帆風順。在去年發行個人EP時，小煜曾透露因工作忙碌，加上團體回歸活動，讓他忙得不可開交。他還分享過一次與妻子言言的爭執，當時對方氣到離家出走一整晚，差點導致婚姻危機，所幸在他道歉後才重歸於好。

廣告 廣告

今年7月，小煜在接受訪問時被問及妻子離家的事件，他表示妻子曾告誡他，基本上他的事情在外面要「嘴巴閉起來」，不要透露太多私人生活。儘管如此，7月5日小煜在社群媒體上慶祝40歲生日時，仍展現出沉浸在家庭幸福中的樣子，同時許下40歲要過得更精彩的願望。

小煜離婚原因引發外界好奇。（圖／TVBS資料照）

就在10月的記者會上，他忙著解釋棒棒堂團員的「閃兵」問題，當時外界並不知道他的個人生活已經發生重大變化。如今小煜正式宣布恢復單身，準備迎接人生的下半場。雖然婚姻走到盡頭，但小煜表示與妻子是「好聚好散」，雙方帶著感謝及祝福分開，未來也會以家人的形式繼續支持對方。

更多 TVBS 報導

曾喊「她是我的女王」！小煜離婚護理師正妹老婆 當年心動原因曝光

小煜前妻言言是「兇版佐佐木希」！他5年前娶回無名正妹 霸氣宣示主權

小煜斷開5年辣妻！才爆她失聯「離家出走」哭整晚 認了新婚就吵離婚

大咖天王不藏了！羞吐生理需求自己來 驚人內幕曝光

