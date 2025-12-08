小煜突曝9月已離婚！5年婚走到盡頭 仍以家人相伴

（記者許皓庭／綜合報導）藝人小煜（楊奇煜）今（8日）在社群平台無預警發文，宣布已於今年9月與妻子言言和平結束5年婚姻，消息瞬間引發粉絲與外界關注。他在聲明中透露，兩人經過長時間深度對話與反覆溝通後，共同作出離婚決定，並強調雙方雖已不再是夫妻，但會以「家人」的形式持續支持彼此，也會共同投入孩子的扶養責任，盼外界給予空間。

小煜在貼文開頭向長期關心他的粉絲說明生活上的重大變化。他表示，兩人是在相互理解與沉澱後，選擇放下婚姻的形式，但依舊保有對家庭的愛與責任感。他寫道，這段過程讓雙方學會以更柔軟的方式看待關係，也逐漸明白，有些陪伴並非終止，而是以新的方式延續。

廣告 廣告

他也談到，無論角色如何變動，父母對孩子的關懷不會減少。未來兩人將共同維持穩定的生活環境，讓孩子在有安全感與充滿支持的氛圍中成長。對於外界的疑問，小煜再三強調，他與言言會持續保持良好溝通，並希望能專注在家庭的日常與孩子的需要。

在聲明中，小煜也分享了這段心路歷程。他提到，長時間的討論與相處帶來成長，讓他學會放下執著，也學習在變動中找到最適合彼此的距離。他形容，這段關係並非以「結束」結語，而是轉換成更能讓雙方自在的陪伴方式。

面對外界的關注，小煜再次呼籲各界理解，希望媒體與粉絲能尊重他與家人的生活步調。他表示，自己目前的生活重心全放在家庭，為避免影響孩子與家人的日常，相關問題將不再回應，並感謝一路以來支持他的朋友、粉絲與合作夥伴。

除了個人聲明，外界也重新關注兩人的婚姻歷程。小煜與圈外妻子言言於2020年結婚，婚後常在社群分享家庭生活，給人溫暖、穩定的印象。然而在未公開的時間裡，兩人已開始重新審視關係方向，最終在今年9月正式簽署離婚文件，低調完成相關程序。

儘管婚姻型態發生轉變，但小煜再三強調，兩人對家庭成員的情感並未消失。他希望外界理解，保持私人生活的平靜對家族而言至關重要，也盼社會能以溫和角度看待這次的公告。

目前，小煜的社群活動仍持續，但他透露已調整工作節奏，使更多心力放在照顧家庭。他最後再次感謝所有關心他的粉絲，也希望外界能給予時間與空間，讓一家人能在變動後逐步回到穩定的生活軌道。

更多引新聞報導

板橋府中商圈凌晨氣爆 5傷出院、鄰損多戶市府啟動求償

幸運兒繳電費「發票中1000萬」！完整中獎名單曝光 29人一夕暴富

