小煜結束5年婚姻！前妻po文早洩端倪

藝人小煜（楊奇煜）8日早上無預警在社群宣布，已和老婆言言於今年9月和平結束婚姻關係，已恢復單身約3個月。對此，言言晚間也在IG限時動態發聲，以短短29字回應外界關心，低調證實婚變現況。

小煜出身《模范棒棒堂》，近年轉往戲劇與舞台劇發展。2020年他和護理師女友言言結婚，當時高調曬恩愛，曾對外介紹她是「楊太太」，甜喊「從今以後，我是她的人，她是我的女王」。

不過，小煜8日在IG上發文表示，兩人經過多次深度對話、理解與沉澱後，最後決定在2025年9月和平結束婚姻，過程中雙方尊重彼此，也希望外界給兩家人多一點空間，強調關於家人的問題之後將不再回應。

同一天晚間，言言也在IG限動發出一張黑底白字的圖片，寫下：「謝謝大家的關心，我很感謝。」並附上一個雙手合十的符號。她提到，這兩天收到大量私訊，9日會再慢慢回覆。言言原本是護理師，現在主要從事醫美相關工作。她也在限動中提到，除了關心訊息外，還收到了不少醫每療程等諮詢，向粉絲喊話「請妳們等我一下」，並加上一個淚眼符號。

事實上，言言早在11月11日曾發文寫下：「霧就像地上的雲，迷人於近，如我看不清的自己，在世界的透明與飄忽之間，學會溫柔也學會消散。祝大家光棍節快樂」，並在最後寫下：「花若盛開，蝴蝶自來」。當時被解讀是對單身、對人生狀態的感觸，如今再看似乎早已埋下婚姻生變的伏筆。

