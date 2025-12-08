小煜結束5年婚姻！正妹前妻爆「搬離昔日愛巢」 兩人私下真實現況曝

娛樂中心／綜合報導

小煜（楊奇煜）今（8）日在IG震撼宣布結束5年婚姻，但未來仍會與前妻言言共同扶養兩個小孩。據了解，目前言言已搬離和小煜的家，不過由於小煜工作繁忙，言言仍不時到家中照顧小孩，就如同小煜在聲明中所說「未來一起以共同扶養的方式陪著孩子長大。」

小煜前妻言言已悄悄搬離兩人愛巢。（圖／翻攝自IG @panaiyen）

小煜與言言結婚5年，過去從不避諱公開放閃、曬恩愛，不過仔細查看小煜的社群可發現，兩人最後一次同框已是今年7月；言言雖然一如既往在社群分享生活，但也已經許久沒有看到小煜的身影，似乎早有離婚徵兆。而據《NOWNEWS今日新聞》報導，儘管小煜與言言已結束婚姻關係，兩人依舊維持良好互動，加上小煜工作行程滿檔，言言也會主動到家中照顧孩子。

小煜強調兩人是和平結束婚姻關係。（圖／翻攝自小煜IG）

小煜透過社群宣布結束婚姻關係，表示這項決定是經過多次深度溝通、理解與沉澱後，與妻子共同做出的選擇，同時呼籲外界給一家人一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。最後，小煜表示目前生活重心有所調整，他將心力全放在孩子身上，為了不影響家人生活，往後他將不再回應任何與家人相關的問題，盼望外界體諒與理解。面對外界關心，小煜經紀人稍早回應：「謝謝關心，如同小煜貼文所寫，也懇請給小煜和家人一些時間與空間。」

