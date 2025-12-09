小煜結束5年婚！辣妻言言首發聲 光棍節吐恢單心情：花若盛開蝴蝶自來

男星楊奇煜（小煜）8日無預警發文宣布，和妻子李顏言（言言）結束5年的婚姻，並表示雙方將以家人的身份繼續彼此支持。而當晚，言言也在社群平台PO出黑底白字文發聲。

男星小煜 8 日無預警宣布，和妻子言言（李顏言）結束 5 年的婚姻。（圖／翻攝自楊奇煜IG）

小煜前妻言言在個人Instagram上PO了一則限時動態，寫下：「謝謝大家的關心，我很感謝。」她從事醫美工作，也特別向客人表示，「因為訊息量比較多，會再慢慢回覆大家，諮詢電波的請妳們再等我一下」，最後附上淚眼表情符號。

小煜前妻言言首度發聲。 （圖／翻攝 IG panaiyen ）

有網友發現，言言在11月11日光棍節當天，就曾曬出美照，有感而發寫下，「霧就像地上的雲，迷人於近，如我看不清的自己，在世界的透明與飄忽之間，學會溫柔也學會消散，祝福大家光棍節快樂，花若盛開，蝴蝶自來」，如今對照現況，當時發文似乎也在暗示婚姻狀況。

言言在光棍節當天有感而發吐露恢復單身心情。 （圖／翻攝 IG panaiyen ）

小煜在聲明中表示，他和言言於今年9月已正式簽字離婚，並感謝彼此在這段關係中的陪伴與支持。他指出，雖然夫妻身份結束，但對於孩子的愛與責任不變，未來將共同扶養兩位子女成長，並保持良好的溝通，確保孩子們在充滿愛的環境中成長。

