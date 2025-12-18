小煜被爆愛玩越界釀婚變 前妻「學會忍住」點播〈醉後亂訊〉

小煜前妻言言分享歌曲並且發表感想，令人聯想是否與婚變有關。（翻攝網路）

本刊日前報導男團「Lollipop棒棒堂」成員小煜因為愛玩越界、爛醉成為離婚導火線，雖然本人否認，不過前妻言言今天（18日）的貼文與配樂，成為外界關注焦點。

言言分享歌曲〈Drunk Text（醉後亂訊）〉並寫下感性文字，透露歌曲帶給她的共鳴。言言形容這首歌「其實很安靜、也很刺心」，直言人在脆弱時，最真實的情感往往會浮現，「有些人，你以為放下了，其實只是學會忍住。」

此外，言言也進一步寫道，成長的過程，或許就是學會在孤單時不再按下傳送鍵，而這首歌真正的後勁在於會讓人開始反問自己：「我是真的想念這個人？還是只是不習慣失去？」她坦言，儘管〈Drunk Text〉描述的是孤單時的求救訊號，但回頭再聽，依然覺得是一首很好聽的歌。

廣告 廣告

貼文一出，引發網友高度關注，不少人留言為言言打氣，也有人解讀歌曲選擇似乎暗藏心境。至於離婚後的生活與心情，雙方目前皆未再多作回應。

更多鏡週刊報導

獨家／不只壓力、愛玩越界！小煜驚爆常喝醉回家惹怒老婆 成了離婚關鍵之一

小煜喝酒黑歷史遭掀！曾連續酗酒2個月 醉後飆罵鄰居三字經

李芷婷認了與圈外男友感情甜蜜 提小煜離婚這麼說