小煜認離婚！昔閃娶正妹護理師「一夕間掉粉」 婚禮卡關內幕全說了

小煜（楊奇煜）今震撼宣布離婚，強調經過雙方討論後的決定，讓大眾相當震驚。其實，5年前小煜閃婚正妹護理師言言，兩人最終並未舉辦婚禮，卡關內幕全說了。

男團「棒棒堂」出身的小煜，當年結婚讓眾多粉絲心碎，不過小煜受訪時坦言雖然掉了很多粉絲，但他從未後悔結婚的決定，除此之外，小煜本來有意在婚後的隔年舉辦婚宴，但隨著小孩出生，開銷逐漸變大，最後他跟言言產生共識，決定不舉辦婚禮。

沒想到結婚5年的小煜，今（8日）發出離婚聲明，證實跟言言在今年9月和平結束婚姻關係，小煜強調這是雙方經過沉澱、許多次對話後做出的決定，未來兩人也會以共同扶養的方式陪伴小孩長大，而小煜也盼望外界多給一些空間，希望讓生活可以保持跟以往一樣的平靜日常。

