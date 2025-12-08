小煜認5年婚變 「9月平和告別婚姻關係」

小煜（右）與言言宣布離婚。翻攝yangchiyu IG



小煜（楊奇煜）與圈外人言言結婚5年多、育有2子，今（12╱8）卻突在IG宣布離婚，他表示：「想和大家分享我最近生活的改變，我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係。這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。」

對於夫妻關係的改變，但小煜表示對孩子的愛沒有改變，「未來我們會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，我們未來也會保持良好溝通維持孩子熟悉的溫暖」。

恢單的小煜坦言這段過程讓2人學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此」。他說接下來和言言會以家人的形式繼續支持對方，「也希望外界能給我們和孩子一些空間，讓生活保持過往的平靜日常」。

